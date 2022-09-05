Erciyes'te astrofotoğraf atölyesi düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Astrofotoğraf meraklıları Erciyes'te düzenlenen "Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi"nde buluştu.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ tarafından Sureti Alem Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi düzenlendi.

Hem profesyonel fotoğrafçılar hem de bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin katıldığı program teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Astrofotoğrafçı Nihat Coşkun Poturnak tarafından verilen atölye Hunat Kültür ve Sanat Merkezi ile Erciyes Dağı'nda düzenlendi.

Workshopta temel astrofotoğraf çekim teknikleri ve işleme yöntemleriyle ilgili genel bilgi verildi.

Katılımcılarla tecrübelerini paylaşan Poturnak, en iyi gece fotoğraflarını çekebilmenin püf noktalarını anlattı.

Gündüz teori eğitimlerinin yapıldığı atölyede gece ise Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta, yıldızların altında uygulamalı fotoğraflar çekildi.

Kursiyerler, Erciyes'te gökyüzü fotoğrafları çekti.





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