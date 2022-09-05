Kayseri'de parmağının sıkıştığı mutfak aracıyla hastaneye gelen kadına müdahale edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadının elektrikli mutfak aracına sıkışan parmağı, hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir kadın mutfakta yemek yaptığı sırada parmağını sıkıştırdığı elektrikli mutfak aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yetkililerin haber vermesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kadının elektrikli mutfak aracına sıkışan parmağı çıkarıldı.



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