GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, H.K'nin (25) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısının 3 akrabası gözaltına alındı.

Olaydan sonra teslim olan B.B. ile 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

B.B, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Pişmanım, ancak bu olayı isteyerek değil, tahrik üzerine yaptım." dedi.



Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi



Öte yandan H.K'nin, 17 Ağustos'ta B.B'nin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H.K'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Melikgazi ilçesinde dün gerçekleşen saldırıda, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, husumetlisi H.K'nin otomobilinin önünü kesmişti. Araçtan inen B.B'nin uzun namlulu silahla ateş ettiği H.K. olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.