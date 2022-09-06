Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık yapanlarla, güveni kötüye kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, motosiklet, bisiklet ve 58 bin lira değerinde matkap ile çelik kapı kilidi çaldıkları belirlendi.



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