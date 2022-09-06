Başkan Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp, Hacılar ve Hisarcık'tan geçerek Talas Bulvarı'nda son bulacak şekilde planlanan yol çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar yolundan başlayarak Danışmentgazi Mahallesi'ne bağlanan 2 bin 200 metrelik kısımda 30 metre imar genişliğine sahip yolun yapım süreci devam ediyor.

Son durum hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de yeni yollar açarak trafiği daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yol çalışması hakkında bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgemizin 15 Temmuz Bulvarı'ndan gelen güzergahı Hacılar yolumuzdan geçiyor. Eskişehir Bağları güzergahına devam ediyoruz, buradan Hisarcık güzergahına çıkıyor ve Çay Bağları üzerinden devam ediyoruz. Daha sonra Komando Caddesi'ne çıkıyoruz ve oradan da Talas Atatürk Bulvarı'na geliyoruz. Gerçekten bu çalışma, şehrimiz için önemli bir ana arter, trafiği rahatlatacak ve kolaylaştıracak güzel bir çalışmadır."

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