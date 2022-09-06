Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tesisleri öğrencilere yüzde 25 indirimli

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'ye ve Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret AŞ'ye (KAYTUR) bağlı tesislerden 18-25 yaş arası gençler yüzde 25 indirimli faydalanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine özel Spor AŞ'nin 7 tesisinde, fitness, stüdyo, yüzme havuzu hizmetlerinde yüzde 25 indirim uygulaması başladı.

Yüzde 25 indirimden faydalanmak isteyen gençler, öğrenci belgesi ve kimliklerini ibraz ederek kayıt yaptırabilecek.

Öte yandan KAYTUR AŞ'ye bağlı restoranlardan da öğrenciler yüzde 25 indirimli yararlanacak.

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