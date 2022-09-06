Kayseri'de İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik salonundaki toplantıya, Kayseri'deki genel idareye bağlı kamu hizmet birimlerinin yöneticileri katıldı

Toplantının açılışında konuşan Çiçek, imza yönergelerinin idari amirler tarafından uygulanması ve takip edilmesi, kamu hizmeti sunma usullerine ve esaslarına uygun olarak, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için azami gayreti gösterilmesi gerektiğini belirtti.

2022- 2023 eğitim-öğretim yılı ile ilgili kurum ve kuruluşların gerekli çalışmalara başladığını aktaran Çiçek, "Eğitim ve öğretim yılında okullarımızda ve çevresinde yaşanacak olumsuzluklara karşı her türlü tedbir alınmıştır. Güven timlerimiz bu konuda daha aktif olacaktır. Ayrıca okul kantinlerinde denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Aldığımız bu tedbirlerle, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte, sağlıklı, huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçireceğiz." ifadelerini kulandı.

Kayseri'de turizm alanında yapılan çalışmaları da anlatan Çiçek, "Biliyorsunuz turizm benim önceliklerim arasında, Kayseri’yi turizm açısından hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kısa sürede büyük mesafe katettik, Soğanlı Vadisi, Bayramhacı, İncesu Arasta Çarşısı, Ören Yeri ve Yahyalı Kapuzbaşı’na yapılacak olan cam teras çalışmaları hızla devam ediyor." dedi.

































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