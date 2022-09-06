Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, muhtarlarla toplantı yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde görev yapan 35 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilhisar KAYMEK Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Büyükkılıç, ilçeye yapılması planlanan yatırımları anlatarak, muhtarların taleplerin dinledi.

Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi ekiplerinin muhtarlarla koordineli çalıştığını, her an onların yanında olduklarını belirtti.

Toplantının amacının bugüne kadar ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yaptırımları değerlendirmek olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Allah'a şükürler olsun, birikimli, donanımlı, samimi bir ekip var. Belediye başkanımızla dayanışma içerisinde, muhtarlarımızla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Amacımız sizlerle birlikte olarak verimli bir çalışma yapmaktır. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başkanımıza bizlerle uyumlu bir şekilde gayretli çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da büyükşehir belediyesinin her zaman yanlarında oluğunu belirterek kendilerine verdiği destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından söz alan muhtarlar Büyükkılıç'a taleplerini iletti.









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