Kayseri'de 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.







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