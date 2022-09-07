Kayseri'de 165 bin makaron ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda165 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 165 bin 100 makaron, 100 kilogram tütün, dolum makinesi ve 15 bandrol ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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