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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

AA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesindeki Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı.

Çiçek, turizm çalışmaları kapsamında ilçedeki Kapuzbaşı ve Yeşilköy şelalelerinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Çiçek, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile ilçe sınırlarında bulunan Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı.

Zamantı Irmağı, uzunluğu, su debisi, yer altı geçişleri ve kanyonlarının yanı sıra, profesyonel ve amatör raftingcilerin kullanabileceği parkurlar arasında yer alıyor. 51 kilometre uzunluğa sahip Zamantı Irmağı'nın 15 kilometresinde milli rafting parkuru bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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