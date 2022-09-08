Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 7,94 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 8'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.









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