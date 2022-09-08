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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de bulunan fosiller belgesele konu oldu

AA

Kayseri'de bulunan fosiller belgesele konu oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında yürütülen kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, doğa tarihi belgeseline konu oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belgesel yönetmeni Rıfat Çığ ve kazı ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çığ, doğa tarihi ile ilgili daha önce de belgeseller yaptığını, 2017 yılından bu yana da Yamula Barajı civarındaki fosil kazılarını takip ettiğini belirtti.

Çekimlerini yaptıkları belgeselle ilgili bilgi veren Çığ, "Yamula, fil buluntusu, gergedanlar, zürafalar gibi burada zengin bir biyocoğrafyanın olduğunu hem bilim insanlarına gösterdi hem de bize harika bir belgesel çıkartma imkanı sağlamış oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden destek gördük. Burada yaptığımız belgeselde fil buluntusunu özellikle önemsiyoruz, bunu 3D animasyon ile canlandırmak gibi bir idealimiz var." ifadelerini kullandı.

Kazının bilimsel danışmanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu da kazı çalışmalarıyla ilgili bir belgesel çekiliyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç ise fosillerle ilgili çalışmaların dünyadaki bilim adamlarını da heyecanlandırdığını aktardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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