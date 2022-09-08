Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) arasında iş birliğini teşvik etmek amacıyla protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse ile KAYSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tartuk tarafından rektörlük toplantı salonunda imzalanan protokol, iki kurum arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Protokol kapsamında ayrıca KAYSO mensupları üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde indirimli olarak eğitim görebilecek.

Protokole ilişkin açıklama yapan Köse, üniversitelerin temel amaçlarından birinin sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek olduğunu belirtti.

- Palancıoğlu'ndan TEKNOFEST'e katılanlara tebrik

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te başarı gösteren Kayseri takımlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Proje geliştiren gençlere destek verdiklerini aktaran Palancıoğlu, belediye olarak gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye ilgilerini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Belediyeye başvuru yapan 99 takımdan 30'una 1 milyon lira destekte bulunduklarını anlatan Palancıoğlu, "39 farklı kategorinin yer aldığı teknoloji yarışmalarında 800 bine yakın yarışmacının arasından finalist olan öğrencilerimiz bütün Kayseri'yi gururlandırdı. Melikgazi Belediyesi olarak toplamda 1 milyon lira destek verdiğimiz 30 takımdan 19'u kritik tasarım raporunda başarılı oldu. Bu takımlardan Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde ARF-203, İnsansız Hava Aracı kategorisinde VORTEX UAV ve Tarım Teknolojileri kategorisinde Gold Entegre Arı Takımı ilk 10'a girdi. Bizleri gururlandıran takımlarımıza çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Melikgazi'nin salça günleri etkinliği

Melikgazi Belediyesinin salça günleri etkinliği Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Palancıoğlu, dört yıldır salça günleri etkinliğini düzenlediklerini ve bu sayede çevre kirliliğine engel olduklarını, ayrıca aile ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti.

Etkinliğin içeriğini anlatan Palancıoğlu, "50 kazan hazır. Üç vardiya olmak üzere her gün 100-150 aile salça yapıyor. Salça yaparken aileler piknik de yapıyorlar. Çocuklar oyun alanlarında oynuyor. İkramlarımız oluyor. Yani aile de herkese bir hizmet var. Bu alanlarda komşu illerden hatta yurt dışından izne gelenler dahi var. Yani salça günleri ulusal ve uluslararası bir çalışma niteliğinde." ifadelerini kullandı.

- Ağustos ayı havalimanı yolcu istatistikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı'nda ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 165 bin 88, dış hat yolcu trafiği 99 bin 276 oldu.

Geçen ay havalimanına iç hatlarda 1072, dış hatlarda ise 718 uçak ini-kalkış yaptı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 3 bin 809 ton oldu.

Ocak-ağustos dönemde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 514 bin 742, uçak trafiği 11 bin 95, yük trafiği ise 18 bin 367 ton olarak gerçekleşti.









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