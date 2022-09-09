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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli projelerini açıkladı

AA

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli projelerini açıkladı

KAYSERİ (AA) - Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, kentte hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Beydilli, şube binasında 10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de ilk yardım eğitim merkezi bulunduğunu ve burada eğitim programları düzenlediklerini belirterek, yarından itibaren de yeni eğitim programlarını başlatacaklarını söyledi.

Etkinlikleri halk eğitim merkeziyle ortaklaşa düzenlediklerini aktaran Beydilli, "Halkımızı bu şekilde belgeli bir eğitimle ilk yardıma koşmak için hazır hale getiriyoruz. Biz Türk milleti olarak ilk yardımı çok seviyoruz. Yıl boyunca devam eden bu ilk yardım eğitimlerimize bütün halkımız, gençlerimiz müracaat etsinler ve bu sertifikalı eğitimi bizden alsınlar. Sayıları 20 kişiyi bulan gruplara da eğitim vermeye hazırız." diye konuştu.

Kızılay'ın projelerinden söz eden Beydilli, Yamula Barajı çevresine kurulacak Kızılay Gençlik Kampı'nda bütün kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, aileleri ağırlamak istediklerini, ilerleyen zamanlarda buraya çadırları kuracaklarını belirtti.

Beydilli, Kayseri'de bir lojistik merkezi bulunmadığını dile getirerek, "Herhangi bir deprem ya da sel felaketi olduğunda lojistik merkezindeki malzemeler ilgili insanlara ulaştırılır. Biz de lojistik merkezi olmadığı için buraya müdahale edecek yer Ankara, Adana ve Malatya. Bu nedenle biz Kayseri'ye böyle bir lojistik merkezi açarak çevresindeki illeri, ilçeleri, buradaki merkezden anında ihtiyaç malzemelerini sevk etmek için bir plan başlattık, arsa temini yapacağız." şeklinde konuştu.

Beydilli, 10 ilçeye daha şube açmayı hedeflediklerini, görevlendirmeleri yaptıklarını kaydetti.

15 yıl önce inşa edilen Kızılay Hastanesini de genişletmeyi istediklerini anlatan Beydilli, şunları kaydetti:

"Yanındaki bir arsayla hastaneyi iki katına çıkaracağız, buradaki hizmetin kalitesi de iki kat artmış olacak. Kızılay Hastanesi'nin bir unsuru da sağlık fiyatlarını dengede tutmaktır. Bu nedenle burayı büyütmemiz Kayseri için çok önemli olacaktır. Kayseri'mizde son derece lüks beş yıldızlı otel kalitesinde bir yaşlı bakım merkezi kuracağız ve burayla ilgili arsa çalışmalarımız devam ediyor. Bittiğinde de burayı Kayseri halkının hizmetine sunacağız. Dünya Göz Hastanesi olarak bilinen bir binamız var. Burayı da en kısa zamanda yaklaşık bir ay içerisinde ihaleye çıkartacağız. Yap, işlet, devret modeliyle kiraya vereceğiz. Buradan gelen kira yardımını da öğrencilerimize burs olarak, fakirlerimize yardım olarak dağıtacağız."



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