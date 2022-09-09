CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de CHP'nin 99'uncu kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenledi.

İl başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CHP İl Başkanı Ümit Özer, burada yaptığı açıklamada, CHP olarak demokratik ve müreffeh geleceği halkla birlikte inşa etmenin ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

Özer, cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasi, adalet, üretim, ekonomi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkezine alan toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek ideali ile durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

CHP'nin, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak hak temelli bir kalkınma hamlesi ile herkesin zenginleştiği, refaha kavuştuğu, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir gelecek kuracak tarihsel miras, birikim, gelecek vizyonu ve siyasi iradeye de sahip olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 99. kuruluş yıl dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren cumhuriyetimiz milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük, kararlıyız. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir. Kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun."

Programa CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve partililer katıldı.

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