Kayseri itfaiyesi Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesine bağlı 1 araç ve toplam 15 personelin, Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınının söndürülmesi için mücadele ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Gülnar ilçesindeki yangının söndürülmesi için kısa süre içerisinde bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldı.

Ekipler, Büyükheceli Mahallesi mesire alanındaki yangına müdahale ederken, alevlerin farklı bölgelere sıçramasını önlemek amacıyla da güvenlik koridoru oluşturdu. Bölgedeki yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını da gerçekleştirerek farklı alanlarda yangınla mücadeleyi sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, itfaiye ekiplerinin canla başla mücadele ettiğini belirtti.

Bölge halkına ve Türk milletine geçmiş olsun temennisinde bulunan Büyükkılıç, "Allah bölgede fedakarca yangın söndürme çalışmalarını yürüten tüm ekiplerden razı olsun. Yaşanan yangından dolayı elbette ki çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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