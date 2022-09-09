Başkan Büyükkılıç biçerdöverle aspir hasadı yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde aspir hasadına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede muhtarlar toplantısına katılan Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile aspir tarlasına gitti.

Tarlada biçerdöverle hasat yapan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tohumların ürüne dönüştüğünü görmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Bünyan'da 65 dönüme aspir tohumu ekildiğini ifade eden Büyükkılıç, "Dağıtması bizden, üretmesi sizden. Amacımız teşvik etmek. Amacımız muhabbet ortamında üretmek. Bereketli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Altun ise burada Büyükkılıç'ın tarıma verdiği desteğinin örneğini gördüklerini belirtti.

Elde edecekleri yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını kaydeden Altun, tarımda tüm ilçelere verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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