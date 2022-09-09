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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas tramvay hattı inşaatında yüzde 90'lara ulaştıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, raylı sistem 5. aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Yurdu arası tramvay hattıyla ilgili şantiye alanında brifing aldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, tramvay hattınde aralık ayında test sürüşlerinin yapılmasının planlandığını anlattı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Şehit Furkan Doğan Yurdu hattıyla ilgili çalışmaların da hızla sürdüğünü belirten Büyükkılıç, "Şu anda altyapı birimlerimizle koordinasyon toplantısı yapmış bulunuyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız. İnşallah aralık ayı itibarıyla bu hattımızdaki test sürüşlerinin böylece tamamlanmış olacağını, daha sonraki süreçte çalışmaya başlayacağını paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Milletvekili Nergis'ten Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Hastanenin hizmet alanlarını gezen Nergis, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan bilgi aldı.

Hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Nergis, hekim ve sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

- Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde çay, çorba ve internet ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden yararlanan gençlere ücretsiz çorba, çay ve internet sağlanıyor.

Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde yıllardır yürütülen "sıcak çorba" hizmeti Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile merkez ve şehir kütüphanelerinde de uygulamaya konuldu.

Öğrenciler kütüphanelerde sıcak çorbanın yanı sıra çay ve internetten de ücretsiz yararlanıyor.

- Akrobasi Sirki'nden Talas turu

Akrobasi Sirki çalışanları, Talas ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Yaklaşık 20 gündür gösterilere imza atan akrobatlar, belediye tarafından düzenlenen tur ile ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Üstü açık otobüsle gezen akrobatlar Talas'ı çok sevdiklerini belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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