Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkan Vekili Ahmet Ceran, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ, Türk Telekom ve Kayserigaz yetkilileri de katıldı.

Konuşmasında mahallenin gözü kulağı olan muhtarların kimi zaman yıprandığını ifade eden Büyükkılıç, muhtarlardan taleplerini rahatlıkla iletmelerini istedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk de Başkan Büyükkılıç ve ekibine ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya'yı da ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

- İl Sağlık Müdürü Erşan, Pınarbaşı'da

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Pınarbaşı ilçesindeki sağlık tesislerini ziyaret etti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz ile tesislerde incelemelerde bulunan Erşan, Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, 1 ve 2 nolu aile sağlığı merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve yapılması planlanan sağlık yatırımlarının arsalarını yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu.

Erşan, daha sonra ilçede sunulan sağlık hizmetleri hakkında Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Funda Kıranatlıoğlu ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Nermin Özkibar'dan bilgi aldı.

- Melikgazi'ye bir ilkokul daha

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Danişmentgazi Mahallesi'nde yapımın tamamlanan 20 derslikli ilkokulda incelemelerde bulundu

Belediye olarak 3 yılda 16 eğitim kurumunu şehre kazandırdıklarını belirten Palancıoğlu, eğitime çok önem verdiklerini ve bu amaçla ihtiyaç duyulan semtlerde okul yaptırdıklarını kaydetti.

21 Eylül 2021 yılında temeli atılan ilkokulun inşaatının bir yıl içerisinde tamamladığını anlatan Palancıoğlu, "Kısa zamanda çevre düzenlemesi ve iç döşemesini de tamamlanıp hizmete sunacağız. Kayseri'nin neresine baksanız kamu kurumlarının bir yatırımını görürsünüz. Katkı sağlayan Kendiroğlu ailesine de bu güzel hayrı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, okulun bu yıl sonunda hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.





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