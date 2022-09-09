Kayseri'de aranan 2 kişi operasyonla yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda firari 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan Y.G'nin, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, yunus timlerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Polisleri fark ederek kaçan şüpheli, yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Aynı mahallede düzenlenen başka bir operasyonda ise 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.T. gözaltına alındı.

Y.G. ve Ö.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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