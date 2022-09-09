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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de aspir hasadı yapıldı

AA

Kayseri'de aspir hasadı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde aspir hasadı törenle yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu, Koçcağız Mahallesi'nde düzenlenen hasada katıldı.

Burada konuşan Yurtkulu, ülkede son zamanlarda art arda yaşanan olaylar ve tarımsal kuraklık etkisinin, tarımsal üretimde ülkelerin kendilerine yeterliliğinin son derece önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu anlamda bakanlığın, yerel yönetimlerle birlikte iş birliği içinde bitkisel üretimin artırılması yönünde projeler yürüttüklerini belirten Yurtkulu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üreticilerimize vermiş olduğumuz hibe destekleri ile üretimde kalmalarını sağlamaya çalıştık. 2022 yılında toplam 2 milyon dekarlık alanı tarımsal üretime kazandırma yönünde planlamalar yapılmış olup bunun bir kısmını gerçekleştirdik. Bugün burada yazlık ekilişlerden olan aspir üretimini geliştirme projesinin hasadını gerçekleştiriyoruz. Güz döneminde de bir milyon dekar alan için projelerimiz başlatıldı. Aspirde Kayseri Türkiye üretiminin yarısından fazlasını üreterek birinci sırayı alıyor. Bu anlamda emeği geçenlere bakanlığımız adına teşekkür ediyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise kentte bu yıl 80 bin dekarın üzerinde bir alanda aspir yetiştiriciliği yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından aspir hasadına başlandı.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il ve ilçe müdürlüğü personeli ile üreticiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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