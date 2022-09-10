Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 17 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda ikamet, iş yeri ve kurumdan hırsızlık, bisiklet çalınması ile suç eşyasının satın alınması suçlarından aranan 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık anları ise apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

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