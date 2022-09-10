Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

AA

Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliğince kentteki tüm kurum ve kuruluşların, siyasi parti temsilcilerinin, turizm acentelerinin katılımıyla turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kentin sahip olduğu Soğanlı Vadisi, Kültepe, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Hanı gibi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle, buralarda Valilik ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Gökmen Çiçek ise tüm kurumlarla el ele kentin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını, önlerine hedef olarak turizmi koyduklarını söyledi. Bu konuda bir seferberlik başlattıklarını dile getiren Çiçek, "Bazen sosyal medya fenomeni gibi bazen bir turizm rehberi gibi çalışma içerisindeyiz. Bu garip gelebilir ama biz tanıtım için yapmak zorundayız. Erciyes bizim lokomotifimiz, bugün turizmi konuşabiliyorsak Erciyes'teki çalışmalardan dolayı. Erciyes ile Soğanlı Vadisi'ni ve birkaç yeri birbirine bağlayarak farklı destinasyonlar oluşturup çalışma azmindeyiz. Çok fazla zaman harcamadan enerjimizi belirli yerlere yönlendirerek bir şeyler yapma kararlılığındayız." diye konuştu.

Toplantıda moderatörlük yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Erciyes Dağı'nı kış turizmine açarken karşılaştıkları zorlukları aktardı. Kayseri'nin kadim bir kent olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Elimizdeki bu doğal güzellikleri, tarihi ve özellikle kültürel mirası koruyalım, açığa çıkaralım. Bunun içine fonksiyon yükleyip turizme kazandıralım ki hiç değilse istihdam sağlayalım, para kazanalım Kayseri'de. Erciyes evet bizim için bir değer ama Kayseri'nin kültür yolu rotasının bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü Erciyes'te kayan insan üç saat kayıyor, dört saat kayıyor. Peki geriye kalan yirmi saatte ne yapacak bu insanlar? Yiyecekler, içecekler, keyif yapacaklar, yemeklerin tadına bakacaklar. Bir de Kayseri'nin tarihi güzelliklerini gezmek isteyecekler, kültürel mirasını görmek isteyecekler. Valiliğimizin, belediyemizin her gelen turistin eline tutuşturduğu kültür rotası olmalı ki ya ben burayı gezmeliyim demeli, sonra da kendi başlarına tek tek oraları gezebilmeli. O eserlerin hepsinin açığa çıkarılması önemli. Cami Kebir'in orada kocaman bir kütle var, kaldırılması gerekiyor. Bir tuvalet var orada affedersiniz. Altında Kayseri'nin ilk medresesi var. Bir an önce yıkılması lazım."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da tüm dünyada tıp kongrelerinin turizme katkı verdiğine değinerek her ay büyük bir tıp kongresinin kentte yapılmasının turizme fayda sağlayacağını belirtti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Erciyes'in ön planda tutularak sağlık ve agro turizme (tarım turizminin) ağırlık verilebileceğini ifade etti.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Emrah Karayel, Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı program, fikir alışverişiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Özhaseki'den "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına tepki:
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki'den "HDP'ye bakanlık ...
Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kayseri'de aspir hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de aspir hasadı yapıldı
Kayseri Şeker'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım
Kayseri'de firari şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı 
YEREL HABERLER Kayseri'de firari şüpheliler, polisin takibiyle ...
Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen ...
MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:
YEREL HABERLER MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" ...
Kayseri'de aranan 2 kişi operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 2 kişi operasyonla yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli ...
Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek
YEREL HABERLER Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Başkan Büyükkılıç biçerdöverle aspir hasadı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç biçerdöverle aspir hasadı yaptı
Kayseri itfaiyesi Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
YEREL HABERLER Kayseri itfaiyesi Mersin'deki yangın söndürme ...
CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı
YEREL HABERLER CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de ...
Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli projelerini açıkladı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ...
Ardahan'da işçinin kaza sonucu kopan eli Kayseri'de 6 saatlik operasyonla dikildi
YEREL HABERLER Ardahan'da işçinin kaza sonucu kopan eli Kayseri'de 6 ...
Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda vaşak görüldü
YEREL HABERLER Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda vaşak ...
Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı
Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda ...
'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli ...
Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu ...
Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.