Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde yaşanan 7 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 2 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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