Başkan Büyükkılıç, Kayabaşı Cam Teras Projesi'ni inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde yapımı devam eden Kayabaşı Cam Teras Projesi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde yapımı devam eden projeyi inceleyen Büyükkılıç, terasın tamamlandığında Bünyan'a değer katacağını belirtti.

Bir ay içerisinde buradaki çalışmaların toparlanacağını aktaran Büyükkılıç, "Daha sonraki süreçte hem Bünyan'ı seyredeceğiz hem de keyifli ortamda çayımızı içeceğiz. Bünyan'a hayırlı uğurlu olsun. Kapuzbaşı'nda da böyle bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da projede emeği geçenlere teşekkür ederek, Bünyan'da turizm alanındaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.





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