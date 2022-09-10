Kayseri'de trafik denetimleri gerçekleştirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aykırı donanımları bulunan ve çevreyi rahatsız eden bin 374 aracın sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araca abartı egzoz ve aykırı ışık donanımı takan, yüksek sesle müzik dinleyen, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve dirft yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

Uygulamada bin 374 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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