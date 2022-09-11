Kayseri'de "Yamula Patlıcanı Festivali" düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından "Yamula Patlıcanı Festivali" düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemliha Mahallesi futbol sahasında gerçekleştirilen festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır" dedirtene kadar en güzel hizmetleri ve en güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Doğal gaz ile buluşan Yemliha'yı, yol, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarıyla daha güzel hale getireceklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Yemliha Mahallemiz, patlıcanıyla meşhur. Mahallelerimize ait değerleri yaşatmak için bu ve buna benzer etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle tarımla uğraşan mahallelerimizin kendince farklı güzellikleri ve değerleri var. İnşallah bu değerleri bizden sonraki kuşaklara aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Nergis ise hizmetlerle Yemliha'nın her geçen gün daha modern hale geldiğine dikkati çekti.

Milletvekili Karayel de Kocasinan'a yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

Milletvekili Yıldız ise kentin her bir yöresinin kendisine özgü güzellikleri olduğuna değindi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki de bölgenin neye ihtiyacı varsa ve ne gerekiyorsa yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Festivalde Yamula Patlıcanı Yarışması düzenlendi. Yamula Patlıcanı ile en iyi yemek yapanlar, Kocasinan Belediyesi tarafından altınla ödüllendirildi.

Patlıcan rüyası yemeği ile Fatma Tokdemir birinci, yelpaze kebabı yemeğiyle Arzu Anlı ikinci, patlıcanlı börek yemeğiyle Nilüfer Karabulut üçüncü oldu.

Ayrıca en iyi patlıcan yetiştiriciliği yapanlara gübre hediye edildi. Festival konserle sona erdi.

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