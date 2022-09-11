Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin yaz dönemi spor okulları kapanış töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı Sukay Park'ta gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, eğitmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, gençlerin hem zihinsel gelişim hem bedensel gelişim açısından Spor AŞ'nin güvenilen, sevilen hocaları vasıtasıyla dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiklerini belirtti.

20 bin kişinin bu hizmetten faydalandığını aktaran Büyükkılıç, gençlere her türlü desteği verme yönünde gayret ettiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, ayrıca 5. İslami Dayanışma Oyunları Kickboks müsabakalarında madalya kazanan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer'e plaket verdi.

- Talas'a yeni bisiklet ve yürüyüş yolu

Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi'ne toplamda 3 bin 300 metre uzunluğa sahip bisiklet ve yürüyüş yolundan oluşan kompleks yaptı.

TOKİ konutları bölgesinden başlayan ve Erciyes Üniversitesi lojmanları boyunca devam eden parkura gelen vatandaşlar, güvenli bir şekilde bisiklet sürmenin keyfinin yaşarken, kesintisiz devam eden parkurda yürüyüş yapma imkanı buluyor.

Çocuklar için oyun gruplarının de yar aldığı parkurda spor sahaları da yer alıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alanın eskiden toz toprak içerisinde olduğunu, bir yandan yeşillendirdiklerini, bir yandan da her yaştan vatandaşın faydalanabileceği, dinlenip, spor yapabilecekleri bir alan haline getirdiklerini ifade etti.

- Mel-Mek kayıtları başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye bünyesindeki Meslek Edindirme (Mel-Mek) kurslarının kayıtlarının başladığını bildirdi.

İlk dönem 20 tesiste, 27 alan ve 116 branşta kurs verileceğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimizde farklı branşlarda açtığımız kurslarda verilen eğitimlere vatandaşlarımızın ilgisi her geçen gün artıyor. Farklı kurslarla vatandaşlara beceri ve meslek sahibi yaptığımız gibi özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine katkı ve sosyalleşme imkanı sağlıyoruz. Ücretsiz olarak verdiğimiz kurslarımıza katılan vatandaşlarımız hem el becerilerini geliştiriyor hem de kurslar sayesinde yeni dostluklar kuruyor. Boş zamanlarını değerlendirmelerinin yanında özellikle kadın kursiyerlerimiz edindikleri beceriler ile aile bütçelerine katkı sağlama imkanı yakalıyorlar. Hem de MEB onaylı kurs sertifikası alıyorlar."

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