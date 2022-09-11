Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Ndao, Hakan Özmert, Ghacha, Wright





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

11. dakikada sol taraftan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov'un ortasında kale alanı içerisinde uygun pozisyonda Wright'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

17. dakikada rakip sahada baskı kuran Antalyaspor'da, kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.





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