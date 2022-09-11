Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Altay

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo (Dk.90+6 Uzodimma), Cardoso (Dk. 81 Mane), Ramazan Civelek (Dk. 82 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 90+2 Ackah), Thiam, Gavranvic (Dk. 46 İlhan Parlak)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 82 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 68 Ufuk Akyol), Soner Aydoğdu (Dk. 82 Nakajima), Ndao (DK. 68 Sinan Gümüş), Hakan Özmert (Dk. 58 Luiz Adriano), Ghacha, Wright

Gol: Dk. 54 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk.76 Cardoso, Dk. 89 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk.77 Kudryashov, Dk. 90+2 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.

48. dakikada Carole'un sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

54. dakikada Kayserispor öne geçit. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardosa topla buluştu. Cardoso'nun çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

65. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ramazan Civelek'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Kayserispor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.





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