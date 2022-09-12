Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'dan kooperatiflerle ilgili açıklama

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kooperatiflerle ilgili bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kooperatiflerin sayısının çok fazla olmasına rağmen, denetim ve yönetim açısından istenilen seviyede olmadığını ileri sürdü.

Kooperatifçiliğin önemine işaret eden Akay, şunları kaydetti:



"Türk çiftçisi sermaye sahibi değil. Türk çiftçisinin sermayesi her zaman ifade ediyorum tarlası, traktörü, makinesi, ekipmanı, üretim bilgisi ve üretim gücü. Üretim bilgisini ve üretim gücünü doğru değerlendirebilmek açısından mutlaka desteğe ihtiyaç var. Ellerinden tutulmaya, yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Bunu da kooperatif kuruluşlarının en doğru, en sağlıklı şekilde yapması söz konusu. Biz de bu manada elimizden geleni yapıyoruz. Kooperatifler ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle kooperatif faaliyetlerinde denetimin ve profesyonel yönetimin gerekli olduğunu düşünüyorum. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da kooperatif kuruluşları büyük bir sektör oluşturuyor."

Türkiye'de kooperatifçiliğin Almanya ile başladığını ancak onlar kadar gelişim gösterilemediğini ifade eden Akay, dağınık ve kontrolsüz bir yapı olması nedeniyle kooperatiflerin imkanları, kaynakları, sağlıklı bir şekilde kullanamadığını, bunların düzelmesi için yasalarının yeniden ele alınmasına gerek duyulduğunu savundu.

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