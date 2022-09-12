Kayseri'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan Belediyesince ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilen 502 bayat ekmek kutusuyla 8 ayda israf olması engellenen 3 bin 750 kilogram ekmek, sahipsiz hayvanlara ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelerin birçok noktasına yerleştirdiği bayat ekmek kutularıyla israfın önüne geçiyor.

Kutularda 8 ayda toplanan 3 bin 750 kilogram ekmek, ekipler tarafından sahipsiz hayvanlara ve besicilik yapan vatandaşlara ulaştırıldı.

Kutuların üzerine yazılan "Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin", "Ekmek tarlada çitçinin, sofrada senin emeğin", "Ye, iç ama israf etme" mesajlarıyla toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temel gıda maddesi ekmeğin sofraların vazgeçilmezi ve baş tacı olduğunu belirtti.

Ekmeğin israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak istediklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Bayat ekmek kutuları ile asıl vermek istediğimiz mesaj ekmeği israf etmeden, yetecek şekilde tüketmemizdir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. Bu vesile ile israfsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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