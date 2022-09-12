Kayseri'de okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

10 ekip ve 2 motosikletli polisle gerçekleştirilen denetimlerde, 2 narkotik köpeği de görev aldı.

Denetimlerde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları, parklar ve metruk yerler kontrol edildi.

Kontrollerde, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.









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