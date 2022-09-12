Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulundaki törene Vali Gökmen Çiçek, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar katıldı.

Törende konuşan Vali Çiçek, öğretmenlere öğrencilerin hayatlarına dokunmalarını tavsiye etti.

Velilere de seslenen Çiçek, çocuklarını yetiştirirken öğretmenlerle aynı duyguları yaşamalarını istedi.

Öğrencilere de çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Çiçek, daha sonra sınıfları gezerek, öğrencilerle yakından ilgilendi.

- Özhaseki, sanayiciyle GES'i görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile GES üreticisi sanayiciler, Kayseri OSB Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Özhaseki, GES kurulumu ile elektrik üretimi gerçekleştiren Kayseri OSB sanayicilerinin, yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında ortaya çıkan sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledi.

GES ile elektrik üretimi yapan sanayicilerin çözüme yönelik farklı fikirlerini tek tek dinleyen Özhaseki, sorunun çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

- KASKİ'den Özvatan'a atık su arıtma tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Özvatan ilçesine 6 milyon 711 bin liralık yatırım bedeli ile İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşa edildiğini belirtti.

Yüz ölçümü 4 bin 281 metrekare olan tesiste günlük 700 metreküp, yılda ise ortalama 255 bin metreküp atık su arıtımı yapılmasının planlandığını aktaran Büyükkılıç, "Kentimizin nüfusuna bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacının sağlıklı ve kesintisiz temini ile sorunsuz altyapı ağının gerçekleştirilmesinde büyük hizmetlere imza atan KASKİ'miz suyun yönlendirilmesi, planlaması ve yönetilmesinde çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Sorumluluğumuza giren alanlarda, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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