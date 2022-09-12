Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda, 27 asıl 27 ek olmak üzere 54 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Büyükkılıç, toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gündem maddeleri arasında yer alan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in isminin Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyeleri, Akkışla, Yahyalı, Talas, Pınarbaşı, Melikgazi ve Develi belediyelerine ek bütçe verilmesi talebini de görüştü.



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