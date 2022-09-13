İncesu'da üzüm festivali düzenlenecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 16-17 Eylül'de "27. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali" gerçekleştirilecek.



İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Marina'da gazetecilere, marina, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz taşınması, Bala Bahçe Çocuk Eğlence Merkezi, "Başkan Mahallenizde Projesi" ve Hemhal Odası gibi bir çok hizmeti hayata geçirdiklerini dile getirdi.



İlmek, 16-17 Eylül'de "27. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali" düzenleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"16 Eylül Cuma saat 15.00 itibariyle festivalimizin açılışı var. Pekmez kaynatma etkinliği yapılacak, üzümün türevleri sergilenecek. Akşam da Kıraç konserimiz olacak. 17 Eylül Cumartesi akşamı da Zara konseri ile festivalimizi tamamlayacağız. Bütün hemşehrilerimizi festivale bekliyoruz. Pandemiden dolayı festivalimizi 2 yıl gerçekleştirememiştik."



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