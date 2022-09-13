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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu işbirliği sayesinde, kente gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamayacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 2022-2023 eğitim yılında öğrencilere destek konusunda birçok yardımda bulunduklarını bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye üniversite öğrenimi görmeye gelen öğrencilerin kentte barınma sorunu yaşamayacağını, daima öğrencilerin yanında olacaklarını kaydetti.

- Hasta Yakınları Misafirhanesi inşaatında sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırsever işbirliği ile hayata geçirilecek Hasta Yakınları Misafirhanesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi'nin yapımında sona yaklaşıldı.

Başkan Büyükkılıç, tesisin hayırsever, belediye işbirliği ile yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti.

Kentte insana faydası olacak her hizmette yer almaya gayret ve özen gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimize dışardan gelip, yakınları hastanelerimizde tedavi görürken, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve sosyal yönüyle en güzel şekilde onları önemsemek adına projemizi hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. 'Türkiye sevdam' dediği, Kayseri’mizin de nasibini aldığı 1600 yataklı Şehir Hastanesi'ni şehrimize kazandırdı. Biz de Şehir Hastanesi karşısına böyle anlamlı ve önemli bir projeyi yakın zamanda hasta yakınlarımızın hizmetine sunacağız."

- Kayseri’de 392 kişi daha iş yeri açtı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (KESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'de ağustos ayında KESOB'a 392 kişi tescil yaptırarak iş yeri açtı, 144 kişi ise çeşitli sebeplerden dolayı kaydını sildirerek sicil terk işlemi gerçekleştirdi.

Öte yandan, 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Kayseri’de 31 bin 229 esnaf, 33 bin 210 iş yeri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oda Başkanı Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptırıp iş yeri açan esnaf ve sanatkara bol kazanç temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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