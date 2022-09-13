KTO akreditasyon sertifikası aldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) akreditasyon sistemi denetimini başarıyla geçti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB Akreditasyon Sistemi Denetimini başarıyla geçen KTO, tüm ticaret odaları arasında aldığı puanla 3'üncülük ödülüne layık görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile oda borsa başkanları ve üst düzey çalışanları katıldı.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy ödülü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın elinden aldı.





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