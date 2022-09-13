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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 5 yeni projenin inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde 6 futbol sahası başta olmak üzere 5 yeni projenin inşaat çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 1840 metre yükseklikte 2 futbol sahası ile hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne yeni projeler kazandırılıyor.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uluslararası standartlarda olan bu proje ile Kayseri’nin, sporun da merkezi olacağını belirtti.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yerel, ulusal ve uluslararası takımları ağırladığını anlatan Büyükkılıç, "İki sahamıza ilaveten olimpik yüzme havuzu, spor salonu, 6 futbol sahası, jimnastik salon tesisleri ve fitness merkezi olmak üzere buradaki çalışmalar hızla devam ediyor. Gelecek sezona yeni tesislerimizin yetişmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kayseri Şeker'de sektör temsilcileri buluştu

Kayseri Şeker Fabrikası'nda şeker sektörünün temsilcileri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı başkanlığında bir araya geldi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın ev sahipliğinde Kayseri Şeker Göl Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda pancar tarımı ve şeker sektörünün bugünü ve yarını ele alındı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı başkanlığında gerçekleşen toplantıya PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, PANŞEK Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Erence, Şeker Daire Başkanı Mümtaz Sinan, Türk Şeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin ve PANŞEK Başkan Yardımcısı Orhan Can katıldı.

- Başkan Yalçın, Başakpınarspor’un sezon açılışını yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Süper Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Başakpınarspor’un sezon açılışını gerçekleştirdi.

Başakpınar Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şaban Tankurt Başakpınar Spor Kompleksi'ndeki törene katılan Başkan Yalçın, mahalle muhtarı Cemalettin Sivritaş’ın yanı sıra kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi.

Yalçın, futbolun yanı sıra tekvando ve diğer branşlarda spor yapan gençleri tebrik etti.

Başkan Yalçın, günümüzde artık sadece ilim eğitimi almanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Her alanda kendinizi iyi yetiştirirseniz hem aranan isim olursunuz hem ülkemizin faydalanabileceği nitelikli bireyler olursunuz. Böylelikle ülkemiz daha ileri giderek dünya milletleri arasında öne çıkmış olur." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediyesinin süt dağıtımı sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda ürünleri yardımı uygulaması kapsamında süt dağıtımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ayda 12 litre süt, ihtiyaç sahibi ailelerin belirttiği adreslerine teslim ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını anlatarak, birlik ve beraberliğin önemini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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