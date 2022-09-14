Salgın döneminde artan e-ticarette bu yıl da beklenti büyük

Halsizlik neden olur, nasıl geçer?

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz, geçen yıl yüzde 100 artan e-ticaret hacminde 2022'de de aynı oranda artış yaşanacağını bildirdi.

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Dokuz, e-ticaretin son yıllarda dünyada artış trendine girdiğini, Türkiye'de de bunun yaşandığını söyledi.

Dokuz, 2021 yılında sipariş adetlerinin yüzde 46 artarak 2 milyar 297 milyondan 3 milyar 347 milyona çıktığını dile getirdi.

E-ticaretin önemini anlatan Dokuz, şunları kaydetti:

"TÜSİAD-Deloitte eTicaret Raporu'na göre Türkiye, kişi başına düşen e-ticaret hacminde 94'üncü sıradan 23. sıraya yükseldi. Yani bu, e-ticaretin çok hızlı bir şekilde ivme kazandığını gösteriyor. Ülkemizde 2021 yılında e-ticaret faaliyetlerinde bulunan işletme sayısı 484 bine ulaşıyor. Bu işletmelerin 26 bin 447'si Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı. 2022 yılında e-ticaret büyüklüğünün geçen yıla göre yüzde 100 artacağı öngörülüyor. Yani bir önceki yıldan iki katı hızla büyüdüğünü görüyoruz e-ticaretin."

Pazar yerinde faaliyet gösteren 472 bin e-ticaretçi olduğunu belirten Dokuz, "Güncel verilere göre ETBİS'in kayıtlı site sayısı da şu anda 31 bin 592. Bu da iyi bir rakam." dedi.

- "Kadınlar küresel ekonomiye 3 trilyon dolar katkı sağlıyor"

Dokuz, küresel olarak her 3 küçük, orta ve büyük işletmeden sadece birinin kadınlara ait olduğunu vurguladı.

KAGİDER'in raporuna göre Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletme sayısının 8-10 milyon olduğunu aktaran Dokuz, dünyada kadınların küresel ekonomiye 3 trilyon dolar katkı sağladığını dile getirdi.

Dokuz, "Düşük gelirli ülkelerde her dört işletmeden sadece birinde kadın işveren var. Bu oran orta ve yüksek gelirli ülkelerde yüzde 36-37'ye çıkıyor. Türkiye'de ise kadın girişimcilik oranı maalesef henüz çok az, yüzde 14'lerde. Önümüzdeki sene yapılan teşviklerle beraber bu rakamın iki katına çıkması hedefleniyor." diye konuştu.

Gelecek yıllarda e-ticarette daha fazla kadının yer alacağını vurgulayan Dokuz, bunun iş istihdamına da katkı sağlayacağını ve kendilerinin de dernek olarak kadınları destekleyeceklerini kaydetti.

Dokuz, kadınların devlet desteklerinden faydalanmasını da istediklerini, iş kurma konusunda devletin KOSGEB aracılığıyla çok büyük destek verdiğini ifade etti.

Dernek faaliyetlerinden de bahseden Dokuz, "Biz de ELİDER olarak e-ticaret ve e-ihracatın gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Kadın girişimcilerimiz, genç girişimciler, üreticiler ve KOBİ’ler olmak üzere sektöründe başarılı olmak isteyen herkesi, kulaktan dolma bilgiler ile değil, derneğimiz çatısı altında bir araya getirerek doğru ve sürdürülebilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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