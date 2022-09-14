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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, sağlık personeli ve hastalarla bir araya gelip sohbet etti.

Büyükkılıç, sağlığa yapılan yatırımın zirve yaptığını anlattı.

Sağlık alanında yapılan yatırımların yüz akı olduğunu belirten Büyükkılıç, "İkinci tıp fakültesini Kayseri'mize hediye etmek suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere verdiği değeri, Kayseri'ye muhabbetini bir kez daha kanıtlamıştır. Biz dua ediyoruz, Allah kendilerinden razı olsun. Bu hizmetlere vesile olanlara sadece teşekkür edilir, dua edilir. Bunların yanında hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza her kademedeki, bir ağabeyleri, bir meslektaşları olarak da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, hastanede tedavi gören Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz'ı ve diğer hastaları da ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- KAYMEK kurs kayıtları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönemindeki kurs kayıtları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Ekim'de başlaması planlanan KAYMEK'in birinci dönem kurs kayıtlarına 24 saatte 5 bin başvuru yapıldı.

14'ü yeni olmak üzere 123 farklı branşta kültürel, sanatsal, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursları düzenleyen KAYMEK, 11 tesisle hizmetlerini yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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