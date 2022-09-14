Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yasa dışı yollardan cinsel içerikli ürün ile sahte ve kaçak alkol getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 ay süren takip sonucu 13 adrese, 100 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.



Operasyonda, 100 bin cinsel içerikli ürün, 400 litre etil alkol, 140 şişe anason ve aroma, 10 litre el yapımı rakı, 150 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca, fişekler ve 10 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 araca el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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