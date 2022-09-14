Talas Belediyesinde "narkorehber" semineri düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi personeline uyuşturucuyla mücadelede kurum ve vatandaşların etkin katılımlarının sağlanması amacıyla "narkorehber" semineri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere belediyede görevli personel katıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Fatih Adsız tarafından verilen seminerde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ailelere düşen görevler ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Konuyla ilgili görseller eşliğinde gerçekleşen programda madde bağımlılığı ve mücadelede karşılaşılan olaylar ile alınacak önlemleri içeren bilgiler aktarıldı.

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