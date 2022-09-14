Kayseri'de indirimli öğrenci abonman kartına 3 bin 996 yeni başvuru yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 155 liradan 100 liraya indirdiği öğrenci abonman kartına, 15 günde 3 bin 996 yeni başvuru yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkanı sağlayabilmek adına abonman biletlerinin 155 liradan 100 liraya indirildiği hatırlatıldı.



Öğrenci abonman kartının yeni fiyatının geçerli olduğu 30 Ağustos'tan itibaren geçen 15 günde, 3 bin 996 adedi yeni başvuru olmak üzere toplam 4 bin 995 öğrenci, abonman kart avantajından faydalanmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri, 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi ve 300 bini aşkın ilköğretim öğrencisi ile genç dostu bir şehirdir. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile öğrenci abonman kart avantajından daha fazla gencimizin faydalanacak olması da bizleri mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.