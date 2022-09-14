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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

AA

Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, belediyenin girişimleri ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle eski düğün salonuna kurulan tekstil atölyesi kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin düğün salonunu tahsis ettiği, iş insanlarının da makine ve ekipman desteği verdiği atölyede ilk etapta 25 kadın çalışmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2022'yi istihdam yılı ilan ettiklerini ve hayırseverlerin desteğiyle tekstil atölyesini ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Atölyede 25 kadının çalıştığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün ilçemiz için bir gurur günü. Belediyemize ait düğün salonumuzu tekstil atölyesine çevirdik. Atölyede çalışan kadınlarımız evlerine ekmek götürüyor. Atölyenin makine ve ekipman alımı için belediyemize şartlı bağışta bulunan Özkoyuncu Ailesi'ne ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalılı iş adamımızın sahibi olduğu Larte Tekstil ile atölyemizde dikim yapılıyor. Atölyemiz 150 kişinin çalışacağı bir potansiyele sahip. Çalışan sayımız önümüzdeki günlerde giderek artacak. Bu yıl bizim için istihdam yılı."

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise atölyenin kamu özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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