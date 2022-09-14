Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıktığı gezintide dengesini kaybedip bisikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortaseki bölgesindeki dağlık alanda arkadaşıyla bisikletle gezintiye çıkan M.M.H. (21) dengesini kaybederek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.





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