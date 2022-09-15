KAYÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan teşekkür açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe yeniden atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Karamustafa, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle Kayseri Üniversitesine rektör olarak yeniden atanmış bulunmaktayım. Öncelikle bu onurlu görevi yüksek tensipleriyle şahsıma yeniden tevdi ederek göstermiş oldukları güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a şükranlarımı arz ediyorum. Süreçteki değerli katkıları için Yükseköğretim Kurulu üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

KAYÜ'nün bulunduğu şehre ve ülkesine faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğini aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan üniversiteler arasında olmamıza rağmen kısa sürede önemli mesafeler kat ettik. Özellikle mesleki ve teknik eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi ve eğitimin sahaya taşınması konusunda büyük çalışmalar yaptık. Ortak akla, veriye ve stratejik yönetim yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan eylem planlarının kararlılıkla uygulanması sonucunda Kayseri Üniversitesi, kuruluşunun üzerinden geçen 4 yıl gibi kısa sayılabilecek sürede çok önemli gelişmeler göstermiştir. Üniversitemizin gelişmesinde katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Genç fakat köklü gelenekler ve deneyim üzerine kurulan ve gelişimini büyük bir ivmeyle sürdüren Kayseri Üniversitesini ikinci 4 yılında daha da ileri taşımak için hazırladığımız eylem planlarımız ile zaman kaybetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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