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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 ayrı araç satın aldıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 600 bin nüfusa hizmet verdiklerini, özellikle şehir merkezinde yol süpürme aracına ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle 2 adet satın alındığını belirtti.

Çarşı bölgesinde temizliğin daha kısa sürede ve etkin yapılması gerektiğini aktaran Palancıoğlu, "2 adet mini süpürge aracı aldık. Kışın bu araçlara takılacak aparat ile kar süpürge aracı olarak hizmet verecek. Şehir içinde toplanan atıkları çöp merkezine götürmek için bir adet tır alındı. Ayrıca çarşı içinde özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda kullanılmak üzere de elektrikli çöp toplama aracı alındı." ifadelerini kullandı.

- Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan'da

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki toplantıya, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy, ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, istenilen hizmetleri yerine getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da destekleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Sarıoğlan da muhtarlarla buluşan Büyükkılıç, yapılan hizmetleri takip ettiklerini, yapılacaklara da muhtarlarla karar vereceklerini belirtti.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise yatırımlarla ilçenin önünün açıldığını ifade etti.

- "Gençlerle Kitap Sohbetleri" devam etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve her ay gençlerle farklı bir kitap tahlilinin yapıldığı "Gençlerle Kitap Sohbetleri"nin bu ayki etkinliğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek katıldı.

Gençlerin kitap okuma alışkanlığını ve kitap değerlendirme yeteneğini geliştirmek amacıyla düzenlenen programda Mehmed Niyazi'nin Türk Devlet Felsefesi kitabı ele alındı.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ndeki programa Vali Çiçek ve Başkan Yalçın'ın yanı sıra Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, eğitimci yazarlar Mehmet Karataş, Mehmet Torun, Uğur Baş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, Türk milletinin tarih boyunca devletini korumak adına birçok badireden geçtiğini, bugün bu tutumun hala devam ettiğini belirtti.

- KAYMEK sergisine yoğun ilgi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan 3 bin 917 eserle "Erciyes’in İhtişamından Sanatın Zirvesine" yıl sonu sergisi ilgi gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı içerisinde ülke genelindeki emsalleriyle karşılaştırıldığında çok sayıda eserle görsel bir şölene imza atıldığını ifade etti.

Büyükkılıç, serginin KAYMEK Göznuru Tesisi'nde 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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