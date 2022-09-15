Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de oto hırsızlık polis ekiplerince yapılan denetimde 164 kişi ve 410 araç sorgulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere, Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçe emniyet müdürlüklerindeki devriye ekipleri ile Motosikletli Timler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Bu kapsamda, 312 motosiklet, 98 araç ve 164 kişinin sorgusu yapıldı. Ayrıca, 18 araca 39 bin 970 lira cezai işlem uygulandı.



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